ACF Arezzo stop alla striscia positiva | decide Sechi vince il San Marino 1-0

Il CF Arezzo interrompe la sua serie di risultati positivi dopo la sconfitta per 1-0 contro il San Marino Academy nella 20ª giornata di Serie B Femminile. La partita si è conclusa con una vittoria per le padrone di casa, che hanno ottenuto il risultato decisivo grazie a un gol nel corso del secondo tempo. La squadra aretina non è riuscita a trovare il pareggio e ha lasciato i tre punti alla formazione avversaria.

Si ferma la serie di risultati utili consecutivi del CF Arezzo, che nella 20ª giornata di Serie B Femminile cade di misura sul campo del San Marino Academy. A decidere l’incontro è la rete realizzata da Sechi dopo appena quattro minuti di gioco, un gol che indirizza fin da subito la partita. Le amaranto partono con il giusto atteggiamento e già al 3’ si rendono pericolose con Tamburini, ma Limardi risponde presente. Passa appena un minuto e le padrone di casa colpiscono: una disattenzione difensiva permette a Sechi di involarsi verso la porta e battere Di Nallo, nonostante il tentativo di intervento dell’estremo difensore. L’Arezzo prova a reagire con determinazione, costruendo diverse occasioni nel corso del primo tempo. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - ACF Arezzo, stop alla striscia positiva: decide Sechi, vince il San Marino 1-0 Articoli correlati Volley, serie C. Grossetane battute. Stop alla striscia positivaSi ferma alla quindicesima giornata la striscia positiva della Pallavolo Grosseto nel torneo di C femminile. Pianese ko! Stop alla striscia positiva. La Vis Pesaro si impone al ComunalePIANESE 1 VIS PESARO 2 PIANESE (3-4-2-1): Filippis; Amey, Gorelli, Chesti (48’st Colombo); Sussi, Bertini, Proietto (48’st Ianesi), Martey (19’st... Tutti gli aggiornamenti su San Marino Acf, si interrompe la striscia di risultati positiviCalcio femminile, il match si chiude sull’1-0 per il San Marino ... msn.com ACF Arezzo e San Marino Academy pareggiano 1-1 nell'ultima partita casalingaAREZZO - Termina in parità l’ultima giornata casalinga tra le amaranto dell’Arezzo calcio femminile e la rivali del San Marino Academy. Le padrone di casa partono con il piede giusto ma solo dopo la ... lanazione.it