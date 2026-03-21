L'allenatore della Juve Stabia, Ignazio Abate, commenta la prossima partita contro lo Spezia che si giocherà a Castellammare il 21 marzo 2026. Abate definisce lo Spezia un

La sfida imminente tra la Juve Stabia e lo Spezia a Castellammare del 21 marzo 2026 pone al centro della scena Ignazio Abate, allenatore padrone di casa. Il tecnico ha lanciato un monito severo ai propri giocatori: contro una formazione ospite definita molto forte per la categoria, sarà necessaria una concentrazione assoluta e una gestione oculata delle energie fisiche. Non si tratta di semplice preparazione atletica, ma di una richiesta di resilienza mentale che deve tradursi in campo attraverso una compattazione del gruppo nei momenti critici. L’approccio di Abate è nettamente pragmatico e distaccato dalla pressione della graduatoria. Il mister ha chiarito che l’obiettivo non è guardare alla classifica, ma focalizzarsi esclusivamente sulla prestazione singola partita per partita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abate: Spezia è un mostro, serve resilienza mentale

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