A Wimbledon arriva il Var | sarà introdotto un sistema di revisione video

A Wimbledon si prepara a introdurre il sistema di revisione video, conosciuto come VAR. La decisione è stata annunciata dagli organizzatori, che hanno deciso di adottare questa tecnologia per migliorare le decisioni sul campo. La novità riguarda l’uso del video per verificare alcune chiamate durante le partite, con l’obiettivo di aumentare la precisione nelle valutazioni arbitrali.

Dopo aver conquistato e profondamente cambiato il calcio, presto la tecnologia potrebbe prendersi anche Wimbledon. Il punto del Times. Il Var arriva a Wimbledon?. Riporta il Times: Un anno dopo aver eliminato i giudici di linea a favore di un sistema completamente automatizzato di chiamata delle linee, l’All England Club introdurrà quest’anno ai Championships un sistema di revisione video per la prima volta. Il sistema, già in uso agli Australian Open, agli Us Open e negli eventi Atp Wta 1000, sarà disponibile su sei campi principali e permetterà ai giocatori di richiedere la revisione di decisioni specifiche prese dal giudice di sedia. Tramite uno schermo sul loro seggio, gli arbitri potranno essere chiamati a rivedere possibili doppi rimbalzi, se la racchetta o il giocatore abbiano toccato la rete, o chiamate di intralcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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