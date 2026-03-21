A Trezzo si è svolta una biciclettata per la pace, con partecipanti che hanno percorso il percorso da Milano a Bormio. L’evento ha avuto come obiettivo quello di promuovere la tregua olimpica e trasmettere un messaggio contro i conflitti globali. Durante la manifestazione sono stati distribuiti volantini e sono stati esposti cartelli con scritte contro la guerra.

Da Milano a Bormio in bicicletta per sostenere la tregua olimpica, il messaggio: niente più conflitti nel mondo. Prima tappa del ciclotour di impegno civile Trezzo. La città ha accolto la carovana di Bike4TruceRims of Peace 2026, l’incontro con le comunità lungo il tragitto è parte del progetto lanciato dalla Fondazione Olos di Pescara che quest’anno ha scelto l’hinterland e la Lombardia per l’opera di sensibilizzazione attraverso la bicicletta. In Municipio ad attendere il gruppo, il sindaco Diego Torri: "Con questa bella iniziativa gli atleti ci portano un messaggio fondamentale: la pace". Testimonial e madrina dell’evento, Paola Gianotti, ciclista di endurance, coach e divulgatrice, 4x Guinness World Record, da anni impegnata nella promozione della bici come strumento di dialogo, sostenibilità e cambiamento sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Trezzo biciclettata per la pace: "La guerra non è mai inevitabile"

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