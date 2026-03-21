A scuola un allievo su tre è straniero | insegnanti sui banchi per affrontare la nuova realtà

Nell’anno scolastico 20252026, circa il 30,5% degli studenti nelle scuole statali dall’infanzia alla prima media sono di origine straniera. Gli insegnanti si trovano a dover gestire questa nuova realtà, con un numero crescente di allievi che parlano italiano come seconda lingua. La percentuale di studenti stranieri rappresenta più di un terzo delle classi, influenzando l’organizzazione delle attività scolastiche.

Legnano, 21 marzo 2026 – Nell’anno scolastico 20252026 il 30,5% di alunni e studenti dalle scuole dell’infanzia alle secondarie di primo grado statali è di origine straniera e parla l’italiano come seconda lingua. Immaginare che il sistema scolastico non debba uniformarsi a questa realtà significherebbe ignorare le esigenze di una società in rapido cambiamento. È a partire da questo dato che l’amministrazione comunale ha deciso di proporre una formazione specifica per i docenti di questi ordini di scuole dove, negli anni, si è assistito a un progressivo aumento della popolazione straniera. Il percorso tenuto da facilitatori e mediatori... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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