a proposito del referendum sulla giustizia

Abbiamo intervistato alcuni studenti universitari per capire cosa pensano riguardo al referendum sulla giustizia e alla riforma costituzionale. Sono loro a spiegare quali aspetti sono stati al centro delle discussioni e delle tensioni in questi giorni, cercando di chiarire le principali questioni che hanno attirato l’attenzione pubblica. Le loro opinioni offrono uno sguardo diretto sulle tematiche che dividono l’opinione pubblica.

Abbiamo chiesto agli studenti universitari di spiegare su cosa si sono scontrati in questi giorni sui temi della riforma costituzionale Abbiamo chiesto agli studenti universitari di spiegare su cosa si sono scontrati in questi giorni sui temi della riforma costituzionale. Qui sotto le migliori risposte. Scrivete anche voi, in duemila battute, a [email protected]. I migliori testi degli studenti universitari saranno pubblicati (qui trovate tutti gli articoli degli studenti pubblicati in questi mesi). Se non sei ancora iscritto a La Situa puoi farlo qui, ci vuole un minuto, è gratis. l referendum sulla giustizia si avvicina e mi ritrovo in una situazione paradossale: ogni volta che ascolto la propaganda per il Sì mi viene voglia di votare No, e ogni volta che sento le ragioni del No mi convinco del contrario. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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