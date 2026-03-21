A Pavia oggi si svolge la partenza della Milano-Sanremo, con il palco allestito in piazza della Vittoria e numerosi tifosi radunati dietro le transenne per assistere ai ciclisti. La città si prepara a vivere l’evento, che per il terzo anno consecutivo vede la partenza da questa località. La manifestazione coinvolge atleti e pubblico in un’atmosfera di attesa e entusiasmo.

Pavia – Il palco allestito in piazza della Vittoria e tanti tifosi assiepati dietro alle transenne per salutare i ciclisti: è scoppiata la “febbre” della Milano-Sanremo, che per il terzo anno consecutivo oggi parte da Pavia. Ieri pomeriggio sono state presentate le 25 squadre composte da 7 corridori ciascuna. Sono 18 le Uci World team, formazioni del circuito che raggruppa le principali corse internazionali, 3 le Uci Pro teams ammesse in base al ranking 2025 e 4 che hanno la Wild card data dall’organizzazione. Il sindaco Lissia: “Tifiamo per lo sport”. “Tifiamo per lo sport - ha detto il sindaco Michele Lissia salendo sul palco - e celebriamo Pavia da cui parte anche quest’anno la classicissima di primavera, che sarà sicuramente meravigliosa”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Pavia sale la febbre per la Milano-Sanremo: oggi è il gran giorno

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