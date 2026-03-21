A Maccarese l’assemblea aperta sulle concessioni demaniali ad uso abitativo

Oggi a Maccarese si svolge un’assemblea aperta presso il Centro Anziani di via del Buttero 3, alle 17, dedicata alle concessioni demaniali ad uso abitativo. L’evento coinvolge cittadini e rappresentanti locali che discutono delle pratiche relative alle concessioni sul demanio e del loro impatto sulla comunità. La riunione si concentra sull’argomento senza approfondimenti o analisi ulteriori.

Fiumicino, 21 marzo 2026 – Si terrà oggi, sabato 21 marzo 2026, alle ore 17, a Maccarese, presso il Centro Anziani di via del Buttero 3, un’ assemblea aperta dedicata al tema delle concessioni demaniali ad uso abitativo. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire una soluzione che, secondo quanto viene sottolineato dai promotori, appare oggi più vicina. Per questo è stata richiesta la partecipazione dell’intera cittadinanza, con un invito particolare rivolto a quanti sono direttamente interessati dalla questione. All’assemblea sono chiamati a partecipare anche la politica e la dirigenza del Comune di Fiumicino, in un confronto ritenuto importante sul futuro delle concessioni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Articoli correlati

Fiumicino, via al procedimento per estendere fino al 2033 le concessioni demaniali a uso abitativoFiumicino, 12 marzo 2026 – Il Comune di Fiumicino ha avviato formalmente il procedimento per l’estensione della durata delle concessioni demaniali...

Agropoli, Mare Libero diffida il Comune sulle concessioni demanialiL’associazione nazionale Mare Libero Aps ha inviato una diffida formale al Comune di Agropoli.