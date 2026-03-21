A fuoco gli uffici del giudice di pace a Marano di Napoli 32enne arrestato | ecco come ha agito

Gli uffici del Giudice di Pace a Marano di Napoli sono stati dati alle fiamme da un uomo di 32 anni, che è stato subito arrestato. Le fiamme hanno provocato danni alla struttura e sono state domate dai vigili del fuoco. La polizia ha fermato l’uomo poco dopo l’incendio e ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

La Guardia di Finanza ha arrestato un uomo di 32 anni residente a Giugliano in Campania, gravemente indiziato di aver appiccato un incendio doloso agli uffici del Giudice di Pace di Marano di Napoli nella notte del 24 febbraio. L’intervento, coordinato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, è stato reso possibile grazie alle indagini condotte dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. Le indagini e l’arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio dopo che, nella notte tra il 24 febbraio, un incendio ha colpito i locali che ospitano gli uffici del Giudice di Pace di Marano di Napoli. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - A fuoco gli uffici del giudice di pace a Marano di Napoli, 32enne arrestato: ecco come ha agito Articoli correlati Marano, incendio agli uffici del Giudice di Pace: arrestato 32enne di GiuglianoUn uomo di 32 anni, residente a Giugliano in Campania, è stato arrestato con l’accusa di aver appiccato un incendio ai locali che ospitano gli uffici... A fuoco gli uffici del giudice di Pace di Marano: era già sotto sequestroQuesta notte i carabinieri della compagnia di Marano sono intervenuti negli uffici dell’ex Giudice di Pace per un incendio. Aggiornamenti e contenuti dedicati a A fuoco gli uffici del giudice di pace... Temi più discussi: Incendio uffici giudice di pace di Marano: arrestato un 32enne; Incendio negli uffici del Giudice di pace di Marano, la finanza arresta un 32enne di Giugliano; Incendio negli uffici del Giudice di Pace: arrestato uno dei piromani; Incendiò uffici giudice di pace a Marano: arrestato 32enne. MARANO - Incendio nell'ufficio del giudice di pace sotto sequestro, in manette 32enneNapoli, 20 mar. - (Adnkronos) - Incendio nell'ufficio del giudice di pace di Marano di Napoli sotto sequestro: in manette 32enne. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord, i ... casertafocus.net Diede fuoco agli uffici del Giudice di Pace, preso piromaneQuella notte, l’intervento dei vigili del fuoco aveva subito evidenziato la gravità del rogo e i danni provocati ... ilfattovesuviano.it MagicLand da Marano di Napoli: Il Grande Divertimento a soli 29,99€! facebook