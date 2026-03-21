A Crespellano ore 11 E’ tempo di Primavera In casa con il Frosinone per riprendere a correre

Alle 11 di questa mattina, al Granarolo Youth Center di Crespellano, si è svolta la partita tra la squadra Primavera locale e il Frosinone, che occupa l’ultimo posto in classifica e non ha ottenuto vittorie negli ultimi trenta giorni. La partita è stata trasmessa in diretta su Primavera Tv e Sportitalia. La formazione di casa ha affrontato l’avversario con l’obiettivo di riprendere il cammino.

Occasione ghiotta oggi per la Primavera di Morrone, in campo questa mattina alle 11 al Granarolo Youth Center di Crespellano contro il Frosinone, penultimo e senza vittorie da un mese (diretta televisiva su Primavera Tv-Sportitalia). Da tre partite, invece, ha smesso di vincere il Bologna, che bene, anzi benissimo aveva abituato tutti in questi primi mesi di 2026, inanellando tra gennaio e febbraio una serie di sette risultati utili consecutivi, compresi i poker rifilati a Parma e Sassuolo, che avevano spalancato scenari intriganti di classifica, proiettando i rossoblù in piena zona playoff. Questi, oggi, dopo il solo punto raccolto nelle... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - A Crespellano, ore 11. E’ tempo di Primavera. In casa con il Frosinone per riprendere a correre Articoli correlati Leggi anche: Il Jolly prova a riprendere a correre Frosinone-Milan 0-0, LIVE Primavera: inizia il secondo tempo | PMFrosinone: Rodolfo; Pelosi; Obleac, Ndoye, Ndow, Toci, Molignano, Befani, Colley, Raychev, Cichero.