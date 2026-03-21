A che ora partono Franzoni Paris e gli azzurri oggi discesa Lillehammer 2026 | n di pettorale tv streaming

Oggi a Lillehammer si svolge la discesa maschile della stagione 2026, con partenza prevista in diverse fasce orarie. Franzoni, Paris e gli azzurri sono pronti a scendere in pista, con il numero di pettorale e le modalità di visione in tv e streaming già stabilite. Sabato 21 marzo rappresenta la conclusione di questa competizione, che si distingue per il predominio di Marco Odermatt.

Sabato 21 marzo segna l’atto finale per la discesa maschile, ma senza il pathos della lotta per la vetta: il dominio di Marco Odermatt ha già messo tutti d’accordo. Lo svizzero ha infatti blindato la Coppa del Mondo generale, lasciando alle sue spalle il connazionale Franjo Von Allmen senza possibilità di rimonta. LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DALLE 10.45 LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 12.30 Se la cima è già assegnata, resta invece apertissima la corsa per il terzo posto, che aggiunge interesse a una gara altrimenti priva di verdetti principali. In prima linea ci sono due italiani: Giovanni Franzoni, attualmente avanti, e Dominik Paris, che lo tallona da vicino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora partono Franzoni, Paris e gli azzurri oggi, discesa Lillehammer 2026: n. di pettorale, tv, streaming Articoli correlati A che ora partono Paris, Franzoni e gli azzurri oggi nella discesa a Crans Montana 2026: n. di pettorale, tv, streamingDomenica 1° febbraio andrà in scena la discesa libera maschile di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. A che ora partono Paris, Franzoni e gli azzurri oggi, seconda prova discesa Kitzbuehel 2026: n. di pettorale e tvMercoledì 21 gennaio andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Kitzbuehel, evento valido per la Coppa del Mondo... Aggiornamenti e contenuti dedicati a A che ora partono Franzoni Paris e gli... Temi più discussi: A che ora partono Franzoni, Paris e gli italiani oggi nella discesa di Courchevel: n. di pettorale, tv, streaming; Rivivi il LIVE! Discesa: Franzoni beffato da Kriechmayr! Odermatt vince la generale; Franzoni non si ferma più: secondo in discesa in Coppa del Mondo a Courchevel; Alle 11.00 lo start della discesa di Courchevel che torna in CdM: Franzoni per un altro podio, Odermatt per le coppe. A che ora partono Franzoni, Paris e gli italiani oggi nella discesa di Courchevel: n. di pettorale, tv, streamingVenerdì 13 andrà in scena la discesa libera maschile di Courchevel, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Spazio alla prima gara del fine ... oasport.it Quando partono Franzoni, Paris e gli azzurri, discesa Lillehammer 2026: orari, n. di pettorale, tvSabato 21 marzo segna l’atto finale per la discesa maschile, ma senza il pathos della lotta per la vetta: il dominio di Marco Odermatt ha già messo tutti ... oasport.it Sci, finali di Coppa: Franzoni sogna tra discesa, superG e gigante x.com ANCORA FLORIAN Come ieri, Schieder è fra gli sciatori più veloci sulla neve di Kvitfjell! L’azzurro chiude la seconda cronometrata di libera con il quarto miglior tempo, davanti a Giovanni Franzoni sesto! Nicol Delago in Top 5 al femminile! Domani le facebook