A che ora parte Sofia Goggia oggi nella discesa di Lillehammer 2026 | n di pettorale tv streaming

Oggi Sofia Goggia scenderà sulla pista di Lillehammer in occasione di una prova di discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La campionessa italiana gareggerà con il pettorale numero specificato e sarà possibile seguirla in diretta televisiva e streaming. La partenza è prevista per un orario preciso, che sarà comunicato prima dell'inizio della competizione.

Sofia Goggia si presenterà con grandi ambizioni nella discesa libera femminile di Lillehammer, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca andrà a caccia di un risultato di rilievo nell’ultima gara stagionale nella velocità pura e si preparerà al superG di domenica, dove si presenterà al cancelletto di partenza per conquistare la Sfera di Cristallo di specialità. LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DALLE 10.45 LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 12.30 L’appuntamento è per sabato 21 marzo alle ore 12.30, Sofia Goggia ha avuto in sorte il pettorale numero 9 e dunque scatterà alle ore 12.47 e 20 secondi, salvo ritardi dovuti a cause di varia natura. 🔗 Leggi su Oasport.it

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