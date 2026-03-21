A che ora parte Laura Pirovano oggi discesa Lillehammer 2026 | n di pettorale tv streaming

Oggi Laura Pirovano gareggerà a Lillehammer nella discesa libera femminile, indossando il pettorale numero 12. La competizione sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming. La sciatrice italiana si prepara ad affrontare la prova con l’obiettivo di ottenere punti utili per la classifica di Coppa del Mondo di discesa libera.

Laura Pirovano si presenterà alla discesa libera femminile di Lillehammer con un chiaro obiettivo: conquistare la Coppa del Mondo di specialità. L’azzurra svetta in testa alla graduatoria del massimo circuito internazionale itinerante dopo il doppio successo conseguito in Val di Fassa ed è ora attesa da un rovente duello con la tedesca Emma Aicher. LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DALLE 10.45 LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 12.30 L’appuntamento è per sabato 21 marzo alle ore 12.30, Laura Pirovano ha avuto in sorte il pettorale numero 14 e dunque scatterà alle ore 12.58 e 10 secondi, salvo ritardi dovuti a cause di varia natura. 🔗 Leggi su Oasport.it

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