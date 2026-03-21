A che ora il biathlon oggi | startlist inseguimenti Oslo Holmenkollen tv streaming

Oggi, sabato 21 marzo, si svolgono le due gare a inseguimento a Oslo Holmenkollen, ultima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. La startlist delle competizioni è stata pubblicata e gli eventi saranno trasmessi in diretta sia su televisione che in streaming. I concorrenti si preparano a scendere in pista per le sfide di questa giornata.

Oggi, sabato 21 marzo, andranno in scena le due gare a inseguimento dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Oslo Holmenkollen (Norvegia), le prove sui quattro poligoni regaleranno non poco spettacolo. Alle 13:40 inizieranno le donne, mentre alle 16:15 è previsto il via degli uomini. In casa Italia fari puntati su Lisa Vittozzi. La sappadina è stata grande protagonista della 7.5 km Sprint di due giorni fa. L’azzurra, infatti, è giunta seconda per una manciata di secondi, alle spalle della svedese Hanna Oeberg. Prestazioni eccelse al poligono e sugli sci stretti per entrambe e Vittozzi che vorrà far valere le sue qualità nel format che le ha regalato l’oro olimpico a Milano Cortina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora il biathlon oggi: startlist inseguimenti Oslo Holmenkollen, tv, streaming Articoli correlati A che ora il biathlon oggi: startlist sprint femminile Oslo Holmenkollen, tv, streamingOggi, giovedì 19 marzo, prenderà il via la nona e ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. A che ora il biathlon oggi: startlist sprint maschile Oslo Holmenkollen, tv, streamingOggi (ore 16:15), venerdì 20 marzo, prosegue la nona e ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Contenuti utili per approfondire Oslo Holmenkollen Temi più discussi: A che ora il biathlon oggi: startlist sprint maschile Oslo Holmenkollen, tv, streaming; Biathlon: Coppa del mondo 2026 a Oslo Holmenkollen, programma e dove vedere le gare in diretta; Il tempio di Oslo-Holmenkollen teatro delle finali di Coppa del Mondo: la startlist della Sprint femminile; Super Vittozzi, sfata il tabù Oslo ed è 2?: Hanna Oeberg vince la sprint. A che ora il biathlon oggi: startlist sprint maschile Oslo Holmenkollen, tv, streamingOggi (ore 16:15), venerdì 20 marzo, prosegue la nona e ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Oslo Holmenkollen (Norvegia) si darà ... oasport.it A che ora il biathlon oggi: startlist sprint femminile Oslo Holmenkollen, tv, streamingOggi, giovedì 19 marzo, prenderà il via la nona e ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Oslo Holmenkollen (Norvegia) inizierà un ... oasport.it Biathlon – Oslo Holmenkollen: Laegreid pigliatutto, Sprint e Coppa di specialità! Perrot vince la Generale. Italiani lontani. facebook Lisa non scende dal podio! Vittozzi chiude seconda la sprint femminile a Oslo Holmenkollen, Norvegia, ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di biathlon. Per l’olimpionica azzurra è la terza Top-3 consecutiva. bit.ly/4sfOe5u @Fisiofficial x.com