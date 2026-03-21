Il serale di Amici 2026 su Canale 5 inizia alle 21:15 e termina intorno alle 00:30, secondo la programmazione prevista. Maria De Filippi conduce nuovamente l’evento che si svolge il sabato sera, con una scaletta che prevede diverse esibizioni e momenti di gara. La trasmissione, ormai tradizionale, vede partecipanti e giurati impegnati in un appuntamento di tre ore circa.

A che ora inizia e a che ora finisce il serale di Amici 2026. Maria De Filippi è tornata nel sabato sera di Canale 5 con il serale di Amici. In gioco, le tre principali squadre con i loro relativi allievi. 17 i ragazzi in gara solo uno di loro sarà il vincitore. Scendono in campo tre squadre: Gard, Opi e Valentina (cantanti) Alessio e Kiara (ballerini) capitanati da Anna Pettinelli ed Emanuel Lo; Caterina, Elena, Plasma, Riccardo (cantanti), Antonio, Emiliano, Nicola (ballerini), guidati dal duo formato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi; Angie, Lorenzo, Michele (cantanti) Alex e Simone (ballerini) nel team di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

© Spettacoloitaliano.it - A che ora finisce il serale di Amici 2026: orario di inizio e fine su Canale 5

Articoli correlati

A che ora finisce il GF Vip 2026: orario di inizio e di fine su Canale 5GF Vip 2026 orario di inizio e di fine su Canale 5 Da martedì 17 marzo, “Grande Fratello Vip” arriva in prima serata su Canale 5 condotto da Ilary...

Leggi anche: A che ora finisce C’è Posta per Te: orario di inizio e fine su Canale 5

Amici 25 - La decisione di Anna Pettinelli

Contenuti e approfondimenti su A che ora finisce il serale di Amici...

Temi più discussi: LIVE Italia-Venezuela 2-4, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: finisce l’avventura degli azzurri; Pechino Express 13, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni; Evade per andare a un pranzo con gli amici: alza il gomito, finisce al pronto soccorso e rimedia una condanna; Arthur Fils si sfoga a Indian Wells: distrugge la racchetta, che finisce subito nella spazzatura.

Amici 2026, il serale: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizioneAmici 2026, il serale: allievi, squadre, giudici, giuria, cantanti, ballerini, professori, classe, durata, orario, cast, quante puntate ... tpi.it

A che ora inizia Amici 2026, il serale: l’orario della messa in onda su Canale 5A che ora inizia Amici 2026, il serale: l'orario della messa in onda su Canale 5 del programma condotto da Maria De Filippi ... tpi.it

Chi sono gli allievi di Amici che da stasera si giocano la vittoria del Serale facebook

È primavera, amici. Mettiamoci alle spalle “l’inverno del nostro scontento”. E guardiamo con fiducia alla bella stagione che arriva. Un abbraccio speciale - visto che è il 21 marzo - alle persone con sindrome di Down, a chi ama la Poesia e alle famiglie delle vitti x.com