Alle 6:06, una recensione descrive un film che combina elementi di Trainspotting e Ricomincio da capo in una narrazione che si sviluppa come una storia d’amore lisergica. A vent'anni da Fuori vena, l’autrice Tekla Taidelli torna a esplorare il tema della tossicodipendenza adottando un tono magico e surreale, senza giudizi e con uno sguardo che privilegia l’aspetto visionario.

A vent'anni da Fuori vena, Tekla Taidelli torna a raccontare il mondo della tossicodipendenza sospendendo il giudizio per adottare un punto di vista magico e surreale. Un dramma dinamico e ipercinetico. In 6:06 la regista Tekla Taidelli racconta il mondo dei giovani e la tossicodipendenza senza porsi troppe domande, anzi, concedendosi qualche vezzo cinefilo. Il risultato è una storia che affonda le radici in una realtà drammatica per poi discostarsene attraverso l'introduzione dell'elemento soprannaturale e del romance. Questo disinvolto mix dà vita a una pellicola vivace, a tratti chiassosa, che dietro il look punk e ruvido racconta sentimenti primari come l'amicizia, l'amore e la solitudine. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - 6:06, recensione: Trainspotting incontra Ricomincio da capo in una storia d’amore lisergica

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