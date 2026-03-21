Un uomo di 31 anni, di nazionalità somala, è stato arrestato a Como dopo essere stato trovato nei giardini della città, dove bivaccava. Durante il controllo della polizia, è emerso che doveva scontare una pena per una rapina commessa a Milano nel 2025, motivo per cui era ricercato dal Tribunale di Milano. L’uomo è stato quindi portato in commissariato e successivamente in carcere.

È stato arrestato un uomo di origine somala di 31 anni a Como, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Milano. L’arresto è avvenuto ieri pomeriggio nei giardini pubblici della città, dove il soggetto è stato identificato durante un controllo della Polizia di Stato. L’uomo era ricercato per una rapina commessa a Milano nel marzo 2025. Arresto nei giardini pubblici: la ricostruzione dei fatti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta ieri pomeriggio, quando una volante impegnata nel servizio di controllo del territorio ha notato due soggetti intenti a bivaccare nei giardini “Nino Bruni” di via Nazario Sauro a Como. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 31enne bivacca nei giardini a Como, polizia lo controlla e scopre che doveva essere in carcere: arrestato

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