14 nuovi binomi | la sicurezza dell’Appennino si rafforza

Quattordici nuovi volontari e i loro cani sono entrati a far parte del Gruppo Cinofilo della Pubblica Assistenza Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto. La riattivazione di questa unità rappresenta un passo importante per la sicurezza dell’Appennino reggiano. L’operazione coinvolge l’attivazione di forze dedicate al soccorso e alla ricerca in aree impervie. Il gruppo torna operativo con nuovi componenti e risorse.

La riattivazione del Gruppo Cinofilo della Pubblica Assistenza Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto segna un punto di svolta per la sicurezza dell’Appennino reggiano, con l’ingresso ufficiale di quattordici nuovi volontari e i rispettivi cani. Questa iniziativa, guidata dal presidente Iacopo Fiorentini e in collaborazione con la dottoressa Loretta Boni, mira a potenziare le capacità di ricerca e soccorso in zone impervie, trasformando la passione personale in una risorsa strutturata per la Protezione Civile. L’obiettivo non è solo sostituire le unità precedenti, ma costruire un progetto solido che integri formazione costante e attività ludico-ricreative per il benessere degli animali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 14 nuovi binomi: la sicurezza dell’Appennino si rafforza Articoli correlati Leggi anche: Teggiano rafforza la sicurezza urbana: in servizio quattro nuovi agenti di Polizia Municipale Comuni montani, nuovi metodi di classificazione. La soddisfazione della Lega: «Riconosciuta l'identità dell'appennino marchigiano»ANCONA – I consiglieri regionali della Lega esprimo così la propria soddisfazione relativamente al riconoscimento dei Comuni montani dai 350 metri di...