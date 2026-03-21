118 Calabria | Cisl blocca l’accordo sul trasferimento

Il 18 marzo 2026 è stato adottato il DCA n. 62, che prevede il trasferimento delle funzioni di emergenza e urgenza dal Servizio Sanitario Regionale all’Azienda Zero. La Cisl ha bloccato l’accordo sul trasferimento, impedendo la ratifica del nuovo assetto. La decisione ha coinvolto le parti coinvolte nel processo di riorganizzazione del sistema sanitario regionale.

Il 18 marzo 2026 è stato adottato il DCA n. 62, che stabilisce il passaggio della funzione di emergenza e urgenza dalle Aziende del SSR all’Azienda Zero. La Cisl Medici Calabria ha rifiutato di firmare l’accordo finale dell’11 marzo 2026, definendo la proposta come un cocktail giuridico pieno di ambiguità. Il nodo centrale del dissenso risiede nell’applicazione mista di istituti normativi incompatibili tra loro per gestire il trasferimento del personale. L’intervento riguarda specificamente il servizio 118, dove si cerca di spostare la gestione operativa verso una struttura unica regionale. Tuttavia, le perplessità sollevate dalla sindacato medico non sono state risolte nel documento definitivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 118 Calabria: Cisl blocca l’accordo sul trasferimento Articoli correlati Leggi anche: Correa blocca il trasferimento dal Botafogo! La situazione dell’ex nerazzurro e il possibile trasferimento al San Paolo Friuli: un firewall in tilt blocca pronto soccorso e 118Un singolo componente di sicurezza informatica ha bloccato ieri sera l’intera rete sanitaria digitale del Friuli Venezia Giulia.