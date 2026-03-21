111 Minuti di Malox | Bologna 4 pere e sta prima cacata

Allo stadio Olimpico, nel corso di una partita di calcio, al minuto 111, Cambiaghi ha segnato un gol decisivo che ha portato la squadra ospite in vantaggio. La partita si è conclusa con il punteggio di 4-0 a favore della squadra avversaria, lasciando i tifosi della Roma delusi e il pubblico senza parole. La scena si è svolta davanti a una folla di spettatori presenti allo stadio.

L’Olimpico si trasforma nel Plastico di Porta Pia dei nostri sogni infranti al minuto 111, quando Cambiaghi – uno che nella vita precedente probabilmente faceva il cecchino o quello che ti pignora la PS5 – decide che la Roma deve morire. Finisce 3-4 pe’ er Bologna di Italiano, che festeggia mentre noi stamo lì a raccoglie i cocci della nostra dignità sportiva, sparsa pe’ er campo come i coriandoli a Carnevale ma molto meno divertenti. Inutile la garra de Koné, unico baluardo di sanità mentale in mezzo a undici persone che parevano uscite da un rave andato a male, e inutile pure la doppietta de Pellegrini, che c’ha provato a mettese la maschera da eroe ma alla fine gliel’hanno strappata via senza manco faje er verbale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - 111 Minuti di Malox: Bologna, 4 pere e sta prima “cacata” Articoli correlati Scontri fra tifosi prima di Como-Bologna: bottigliate tra ultras, minuti di tensioneComo, 10 gennaio 2026 – Scontri tra tifosi due ore e mezza prima del calcio d'inizio della gara di campionato del Bologna a Como. Calciomercato Juve, si lavora al clamoroso scambio tra Joao Mario e Holm con il Bologna. Che cosa sta succedendo in questi minutiPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...