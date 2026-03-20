Il presidente ucraino ha chiesto ai leader europei di mettere in atto le decisioni prese e ha richiesto l'invio di 90 miliardi di euro per sostenere il paese. La richiesta è stata avanzata durante una riunione del Consiglio europeo, dove ha sottolineato l'importanza di agire rapidamente. La sua richiesta si rivolge specificamente ai capi di stato e di governo dell'Unione Europea.

Inoltre, per il terzo mese consecutivo, la più importante garanzia di sicurezza finanziaria per l’Ucraina da parte dell’Europa non funziona: il pacchetto di sostegno da 90 miliardi di euro per quest’anno e il prossimo. Questo è fondamentale per noi. È una risorsa per proteggere vite umane”, ha affermato in inglese. “Cari leader, Europa unita. Dobbiamo prendere e attuare delle decisioni. Un sostegno forte e costante è fondamentale. È fondamentale esercitare pressione sulla Russia. Ed è importante rimanere concentrati – anche tenendo d’occhio l’Iran – sul fatto che la guerra è in corso sul suolo europeo”, ha aggiunto. “Si vede come diverse iniziative vengano bloccate e quanto sia difficile per un’Europa unita attuare anche decisioni già prese. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Zelensky chiede i 90 miliardi. ‘Cari leader UE, attuare le decisioni’

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