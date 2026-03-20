YouTube lancia le anteprime video per ridurre il clickbait

YouTube ha avviato i test di una nuova funzione su Android che mostra agli utenti un'anteprima dei video, con l'obiettivo di ridurre i titoli sensazionalistici e le miniature ingannevoli. La piattaforma di Google si concentra così sulla trasparenza, permettendo di vedere cosa aspettarsi prima di cliccare. La funzione viene sperimentata in alcune regioni e potrebbe essere estesa in futuro.

YouTube vuole ridurre le perdite di tempo legate a titoli sensazionalistici e miniature clickbait. La piattaforma di Google ha avviato i test per una nuova funzione su Android, pensata per mostrare agli utenti cosa contengono realmente i video prima di cliccarci sopra. La novità, chiamata “Scopri i video con le anteprime”, non si limita alla classica gif animata al passaggio del cursore. YouTube mostra da cinque a dieci brevi estratti dei video consigliati, selezionando momenti significativi e coinvolgenti della clip originale. L’obiettivo è semplice: consentire di capire subito se il contenuto corrisponde alle promesse della miniatura o se si tratta di clickbait. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - YouTube lancia le anteprime video per ridurre il clickbait Articoli correlati Leggi anche: Apple lancia la sfida a YouTube e Spotify: avanti tutta sui video podcast Youtube lancia app dedicata per apple vision pro con supporto a 8k e video spazialiL’analisi sintetizza l’arrivo dell’app YouTube su visionOS, annunciato il 12 febbraio 2026, e ne descrive le funzionalità principali, l’esperienza...