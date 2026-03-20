Yerri Mina e il trucchetto anti-sportivo su Hojlund | gli ha fatto la mossa del capezzolo

Durante la ripresa di ieri, Yerri Mina ha eseguito un gesto considerato anti-sportivo su un avversario, Hojlund. In quel momento, il giocatore danese ha avvertito una forte fitta, e, grazie a un cambio di inquadratura, si è capito cosa fosse accaduto. L'episodio si è svolto nel secondo tempo della partita, attirando l'attenzione sul comportamento di Mina.

L'episodio è accaduto nella ripresa. Il danese avverte una fitta molto forte, quando la regia allarga il campo dell'inquadratura e cambia prospettiva, si intuisce cosa gli è successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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