Nel 1941, Wonder Woman è stata creata da uno psicologo di Harvard, che all’epoca viveva con due donne. L’autore, noto per le sue idee femministe e per il suo stile di vita poliamoroso, aveva l’obiettivo di creare un’eroina che rappresentasse valori di superiorità morale femminile e di sfidare le convenzioni sociali del tempo. La figura è stata ideata come simbolo di emancipazione e forza femminile.

Nel 1941, l’eroina più potente dei fumetti nasce dalla penna di uno psicologo di Harvard che viveva con due donne, credeva nella superiorità morale femminile e voleva cambiare il mondo. William Moulton Marston non era solo un autore e proprio per questo Wonder Woman è ancora rivoluzionaria. Gal Gadot è Wonder Woman in Wonder Woman 1984 (Warner Bros.) Nato nel 1893 nel Massachusetts, Marston era tutt’altro che un personaggio di secondo piano. Si laurea in legge e poi ottiene un dottorato in psicologia ad Harvard nel 1921, una carriera accademica brillante, in un’epoca in cui la psicologia stava ancora cercando di definire sé stessa. Ma Marston non si accontenta di catalogare disturbi mentali come facevano molti suoi colleghi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Wonder Woman? L’ha creata un femminista poliamoroso (rivoluzionario)

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