Wolfsburg-Werder Brema sabato 21 marzo 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Sabato 21 marzo 2026 alle ore 15:30 si affrontano Wolfsburg e Werder Brema. Sono state ufficializzate le formazioni delle due squadre, con i rispettivi titolari pronti a scendere in campo. Le quote e i pronostici sono già disponibili per chi vuole scommettere sulla partita. Il Wolfsburg, penultimo in classifica, cerca punti fondamentali in casa contro il Werder Brema.

Comincia con un punto e tanti rimpianti il cammino di Hecking sulla panchina del Wolfsburg, e oggi i woelfe penultimi cercano i 3 punti in casa contro il Werder Brema. Una squadra decisamente più aggressiva e con un altro atteggiamento in difesa quella vista a Sinsheim, che ha trovato anche il gol a metà ripresa con Koulierakis: per l’ex PAOK è il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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