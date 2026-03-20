Sabato 21 marzo 2026 alle 15:30 si sfidano Wolfsburg e Werder Brema. I padroni di casa sono penultimi in classifica, mentre gli ospiti cercano di migliorare la loro posizione. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, con i pronostici che indicano una partita aperta. I tifosi attendono con interesse questa sfida, che potrebbe avere un impatto sulla classifica di entrambe le squadre.

Comincia con un punto e tanti rimpianti il cammino di Hecking sulla panchina del Wolfsburg, e oggi i woelfe penultimi cercano i 3 punti in casa contro il Werder Brema. Una squadra decisamente più aggressiva e con un altro atteggiamento in difesa quella vista a Sinsheim, che ha trovato anche il gol a metà ripresa con Koulierakis: per l’ex PAOK è il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Wolfsburg-Werder Brema (sabato 21 marzo 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

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