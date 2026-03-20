Willy Chavarria ‘Ruff Rider’ | Lana Raso e l’Estetica Urbana
Willy Chavarria presenta la sua collezione ‘Ruff Rider’ che combina tessuti come lana e raso, ispirandosi all’estetica urbana. La linea mette in risalto capi pensati per un pubblico attento allo stile di strada, con dettagli che richiamano un mix di eleganza e praticità. La collezione si distingue per materiali e tagli che si rivolgono a chi cerca un look contemporaneo e versatile.
Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Lana e Raso: la tensione tra tradizione e streetwear nel ‘Ruff Rider’. Il pantalone ‘Ruff Rider’ di Willy Chavarria rappresenta un caso studio interessante sulla fusione tra materiali classici e silhouette contemporanee. La scelta del tessuto base, una lana con stampa check all-over scura, non è casuale ma risponde a una precisa logica progettuale che lega l’eredità sartoriale alla cultura urbana. La lana, storicamente associata al tailoring britannico e alla tradizione formale, qui viene rielaborata attraverso un motivo a quadri che ne attenua la rigidità, adattandola a un contesto più informale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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