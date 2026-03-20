Willy Chavarria ‘Ruff Rider’ | Lana Raso e l’Estetica Urbana

Willy Chavarria presenta la sua collezione ‘Ruff Rider’ che combina tessuti come lana e raso, ispirandosi all’estetica urbana. La linea mette in risalto capi pensati per un pubblico attento allo stile di strada, con dettagli che richiamano un mix di eleganza e praticità. La collezione si distingue per materiali e tagli che si rivolgono a chi cerca un look contemporaneo e versatile.