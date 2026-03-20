whatsapp apre ai minori di 13 anni come funzionano gli account controllati dai genitori

WhatsApp ha annunciato l’introduzione di un nuovo sistema di account supervisionati destinato ai minori di 13 anni. Ora i genitori potranno gestire e controllare gli account dei loro figli attraverso una funzione dedicata, che permette di monitorare le attività e impostare limiti. La novità riguarda esclusivamente utenti sotto questa soglia di età, con l’obiettivo di garantire un uso più sicuro della piattaforma.

WhatsApp cambia approccio sui minori e introduce un sistema ufficiale di account supervisionati dai genitori per gli utenti sotto i 13 anni d’età, finora stabilita come soglia minima per poter creare un account. La svolta segna il passaggio da un divieto formale, nei fatti spesso aggirato, a un modello regolato e integrato nel controllo familiare. La mossa di Meta intercetta in questo modo un fenomeno già diffuso tra i preadolescenti e prova a riportarlo entro un perimetro più sicuro e monitorabile. Cosa cambia con gli account supervisionati per gli under 13. Fino a oggi in tutta Europa l’accesso a WhatsApp era consentito solo a partire dai 13 anni, in linea con i requisiti minimi previsti dalle piattaforme digitali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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