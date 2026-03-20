Votiamo No per salvare la Carta e non finire come gli Stati Uniti!

In un referendum, gli elettori sono chiamati a decidere se approvare o meno una proposta di modifica costituzionale avanzata dal governo di destra. La campagna si concentra sulla volontà di opporsi alle modifiche che, secondo alcuni, rischiano di alterare l’assetto dell’ordinamento statale. La questione riguarda la difesa della Carta costituzionale e la possibilità di impedire cambiamenti considerati pericolosi.

La manomissione della Costituzione che il governo di destra vuole praticare è un vero e proprio grimaldello che serve a scassinare una porta per poi modificare a piacimento l’ordinamento dello Stato. Per questo occorre votare NO. Uno degli elementi più pericolosi della proposta del governo è che una volta modificati i 7 articoli della Costituzione, il rapporto tra potere politico e magistratura potrà essere stravolto dal parlamento con leggi ordinarie, con votazioni a maggioranza semplici, senza più bisogno di chiedere il permesso al popolo italiano. In altre parole, oltre all’effetto immediato della monomissione costituzionale, gli effetti più devastanti si potranno avere in seguito, in base a cosa sarà possibile modificare a causa dell’abolizione dei vincoli Costituzionali che questa manomissione determina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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