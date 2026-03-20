Votate Sì! La clamorosa gaffe di Elly Schlein sul referendum

Durante un comizio a Roma, Elly Schlein ha pronunciato un messaggio che ha attirato l’attenzione, invitando gli ascoltatori a votare Sì. La frase, pronunciata in un contesto pubblico, è stata interpretata come una gaffe che ha suscitato discussioni e commenti sui social media, diventando un esempio di errore comunicativo durante un evento politico importante.

Una gaffe destinata a essere ricordata. Nella Roma delle grandi occasioni, Elly Schlein ha trasformato involontariamente un comizio in un caso di studio sul cortocircuito comunicativo. In una Piazza del Popolo non affollatissima si è radunato il campo largo per convincere gli ultimi indecisi a schierarsi per il No al referendum in programma il 22 e il 23 marzo. Ma il messaggio, almeno per quanto riguarda la leader del Pd, è piuttosto confuso. Sì, perché la Schlein ha invitato gli elettori giallorossoverdi a votare Sì al referendum. Proprio quel Sì che il suo partito contrasta. Un inciampo? Un lapsus? O, per dirla con un pizzico di malizia, la verità che sfugge mentre la linea politica arranca? Difficile dirlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Votate Sì!". La clamorosa gaffe di Elly Schlein sul referendum Articoli correlati Leggi anche: Morte Anna Falcone, la clamorosa gaffe di Elly Schlein “Appoggiate i comitati per il Sì”. Referendum, la gaffe di Elly Schlein al comizio per il No: le reazioniIl clima attorno al referendum sulla giustizia del 2026 è sempre più incandescente. Aggiornamenti e notizie su Elly Schlein Temi più discussi: Referendum giustizia, Elly Schlein: Votate Sì!. Solo un lapsus? | Libero Quotidiano.it; Il nonno della Schlein testimonial del Sì | spunta l’intervista a Radio Radicale che sconfessa Elly; Referendum, come è ridotta la sinistra: Niente foto, porta sfortuna | Libero Quotidiano.it; Michele Emiliano, castroneria per il No: Gesù, il primo errore giudiziario | Libero Quotidiano.it. Elly Schlein invita a votare Sì al referendum giustizia | Video, la clamorosa gaffe della segretaria PDElly Schlein invita a votare Sì al referendum giustizia: il video della clamorosa gaffe della segretaria del Pd in Piazza del Popolo ... ilsussidiario.net Colpo di scena: Elly Schlein vota Sì? Una frase la inchioda: il VIDEO è viraleEbbene Sì, praticamente ha detto Sì. Elly Schlein ha appoggiato i Sì al Referendum sulla Giustizia. Ovviamente è un errore, nulla di nuovo. C’è però una frase che la inchioda, una frase di qualche set ... strettoweb.com OPINIONI | Tra alleanze ambigue e strategie nascoste, il centrosinistra sembra diviso tra il sostegno ufficiale alla segretaria Elly Schlein e interessi sotterranei che potrebbero indebolirlo - facebook.com facebook Caso Delmastro, Giorgia Meloni: “Il sottosegretario resta al suo posto. Da Elly Schlein solo fake news” x.com