Votare contro di me? È una trappola

Durante una recente intervista, una figura politica ha dichiarato che votare contro di lei rappresenta una trappola. La sua affermazione si riferisce a una situazione in cui si discuteva di decisioni politiche e alle possibili conseguenze di un eventuale voto sfavorevole. La dichiarazione è stata rilasciata prima della pubblicazione di una puntata di un noto podcast, in cui la stessa figura avrebbe commentato altri aspetti della vicenda.

Sarebbe bastato attendere la pubblicazione della puntata di "Pulp podcast" in cui Giorgia Meloni è ospite di Fedez e Davide Marra per mettere a tacere ogni polemica, invece, ancor prima di vedere il video, nei giorni scorsi è andato in scena un surreale dibattito con la sinistra che ha attaccato la premier per la sua partecipazione a Pulp. "Un podcast non è il luogo adeguato per un presidente del Consiglio", "Ci va per disperazione", "Andarci è l'ultima spiaggia" sono solo alcune delle critiche che non hanno risparmiato nemmeno Fedez e Marra colpevoli di aver ospitato la premier a pochi giorni dal referendum sulla giustizia. Eppure i conduttori del podcast avevano spiegato, email alla mano, di aver invitato anche gli altri leader dell'opposizione a partire da Elly Schlein e Giuseppe Conte che non hanno però risposto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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