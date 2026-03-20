Volontariato fuori orario ok per l’82% dei lavoratori

Secondo un’indagine, l’82% dei lavoratori approva il volontariato fuori orario, mentre il 97,3% ritiene che le aziende siano impegnate nella sostenibilità. La maggioranza del campione considera l’investimento sulle persone come un elemento fondamentale per raggiungere obiettivi di sostenibilità efficaci. I dati riflettono le opinioni dei dipendenti su questi temi senza ulteriori interpretazioni.

Per il 97,3% dei lavoratori l’azienda in cui prestano servizio "è impegnata nella sostenibilità ". La chiave per un successo sostenibile, secondo la maggior parte del campione, è l’investimento sulle persone. Oltre l’82% sarebbe disponibile a dedicare tempo, fuori dall’orario di lavoro, a progetti di responsabilità sociale, come ad esempio volontariato: oltre il 60% metterebbe a disposizione "fino a due ore alla settimana". Scenari che emergono da una ricerca promossa da Uniona Italiana Food, i sindacati Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil e l’agenzia per il lavoro Gi Group, sulla percezione dei lavoratori dell’ industria alimentare in Lombardia sulle tematiche della sostenibilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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