Oggi la Polizia di Benevento ha emesso un divieto di dimora e di avvicinamento a carico di un uomo di 43 anni, accusato di aver cercato una relazione con una ragazza di 17 anni. L’operazione è stata condotta dopo alcune segnalazioni e accertamenti da parte delle forze dell’ordine. La misura restrittiva è stata adottata per tutelare la minore e prevenire ulteriori contatti.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella giornata odierna la Polizia di Stato di Benevento ha dato esecuzione ad un’ordinanza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, che dispone nei confronti di un quarantatreenne, residente in questa provincia, la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati, con la prescrizione di mantenere una distanza di almeno 1000 metri e il divieto di dimora nel comune di Benevento. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, hanno permesso di. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Voleva una relazione con una 17enne: divieto di dimora e avvicinamento per un 43enne

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