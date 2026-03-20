Voglio un gioco più cattivo e veloce Già da domani vedrete la differenza

Un rappresentante di un gruppo di giocatori ha annunciato l’intenzione di rendere il gioco più aggressivo e rapido, promettendo che già dalla giornata seguente si noteranno i cambiamenti. In un’altra dichiarazione, un dirigente ha sottolineato come la città in cui opera abbia una lunga tradizione e valori solidi, affermando di aver sempre impegnato molto nel suo lavoro.

"Cesena è una piazza con una storia importante e valori sani, principi che sono i miei. Ho sempre lavorato sodo. La mia infanzia è stata umile, ho lottato molto per raggiungere i miei obiettivi. Quando è nata la possibilità di venire in Romagna non ci ho pensato ed eccomi qua. Voglio dare il mio contributo a risolvere i problemi". Così Ashley Cole, dopo una straordinaria carriera in campo e fuori, perlopiù in Premier, ha scelto proprio Cesena e il Cesena per lanciarsi nella sua prima esperienza da primo allenatore. "Dopo aver visto la squadra col Frosinone – ha proseguito il neo tecnico del Cavalluccio che ha debutatto martedì sera con la sconfitta di Mantova – la mia idea era di dare sin da subito la mia impronta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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