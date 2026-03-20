Voglio andare al parco Sfugge ai genitori ed esce in strada a 3 anni | Attraversava da solo sulle strisce

Un bambino di tre anni è scappato dai genitori e si è diretto da solo in strada, attraversando sulle strisce pedonali di via Romana a Ceparana. I genitori hanno notato il bambino mentre camminava in autonomia, senza accompagnarlo, e sono rimasti increduli nel vederlo attraversare da solo. L’episodio è avvenuto il 20 marzo 2026, intorno a mezzogiorno.

Ceparana, 20 marzo 2026 – Quando hanno visto quel piccolo scricciolo in pannolino e maglietta attraversare da solo sulle strisce pedonali di via Romana, quasi non volevano credere ai loro occhi. Hanno accostato l’auto, si sono fermati, e dopo aver capito che assieme al bambino non c’era nessuno, lo hanno fermato e portato dai carabinieri affinché potesse presto riabbracciare mamma e papà. Una storia fortunatamente a lieto fin e, quella che per circa un’ora ha tenuto con il fiato sospeso Ceparana. Protagonista inconsapevole della vicenda, un bambino di poco più di tre anni, capace di sottrarsi al controllo dei genitori, di uscire di casa e far perdere temporaneamente le proprie tracce. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Voglio andare al parco". Sfugge ai genitori ed esce in strada a 3 anni: “Attraversava da solo sulle strisce” Articoli correlati Leggi anche: Paura nel centro abitato: donna investita mentre attraversava la strada sulle strisce Bimba di 5 anni sfugge al controllo della madre ed esce di casa: travolta da un’auto, è gravissimaPrato, 15 marzo 2026 – Gravissimo incidente in via Giulio Braga nella frazione di Tavola a Prato.