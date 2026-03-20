Vitri sul Punto Salute | Altra promessa non mantenuta

Sul Punto Salute, Vitri critica la giunta di Acquaroli e il Comune, affermando che si tratta di un’altra promessa non mantenuta. La dirigente evidenzia che le aspettative generate non sono state soddisfatte e che, nonostante gli impegni assunti, i risultati concreti ancora mancano. La situazione viene descritta come deludente e priva di sviluppi tangibili rispetto alle promesse fatte in passato.

"Un’altra promessa non mantenuta dalla giunta del presidente Acquaroli e dal Comune". Sulla questione del Punto Salute di San Costanzo, del quale si parla dall’estate scorsa ma non è stato ancora attivato, dopo il botta e risposta dei giorni scorsi tra la minoranza comunale e il sindaco Domenico Carbone, interviene la consigliera regionale Pd Micaela Vitri. La quale il 5 dicembre scorso ha preso parte al sopralluogo nella sede di questo nuovo servizio, in viale Della Libertà, insieme ai consiglieri comunali di opposizione Milena Volpe, Omar Ciani e Lorenzo Gambioli, al primo cittadino e ai vertici dell’Ast 1. "Il Punto Salute doveva essere inaugurato entro gennaio – afferma Vitri -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vitri sul Punto Salute: "Altra promessa non mantenuta" Articoli correlati Meloni: "Blocco navale altra promessa mantenuta, fermiamo traffico esseri umani" – Il video(Agenzia Vista) Liegi, 12 febbraio 2026 "Oggi il Governo ha approvato rafforzare il Governo ha approvato un provvedimento per rafforzare il contrasto... Leggi anche: Immigrazione, Meloni esulta: sul blocco navale promessa mantenuta. Ong e opposizioni le rovinano la festa Altri aggiornamenti su Punto Salute Discussioni sull' argomento Vitri sul Punto Salute: Altra promessa non mantenuta; San Costanzo, punto salute in ritardo: il servizio non è mai partito, la minoranza in pressing sul Comune; Il Punto Salute procede, ma slitta all’estate. Il sindaco: Manca l’ultimo ok della Regione. San Costanzo, punto salute in ritardo: il servizio non è mai partito, la minoranza in pressing sul ComuneSAN COSTANZO Il gruppo consiliare di Uniti per San Costanzo torna a chiedere chiarimenti in merito all’apertura del Punto Salute ... msn.com Il Punto Salute è stato aperto giovedì 5 marzo presso la sede CISL di Viadana, in via Cesare Vigna n. 27, e sarà attivo ogni giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30, con la presenza di un operatore dedicato all’assistenza e alla gestione delle pratiche Leggi t - facebook.com facebook Ultimo giorno in via del Ridotto: il punto salute si sposta x.com