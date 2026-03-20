Violenza di genere Oltre l’emergenza preparare la società alla prevenzione

Un approfondimento sulla violenza di genere evidenzia l'importanza di conoscere il fenomeno per poterlo prevenire e affrontare efficacemente. Alla luce di recenti iniziative, si sottolinea come la società debba prepararsi a interventi più strutturati e duraturi, andando oltre le semplici risposte emergenziali. Solo attraverso una comprensione approfondita si può puntare a strategie di prevenzione più efficaci.

Per andare oltre l’intervento utile per arginare l’emergenza bisogna conoscere bene il fenomeno della violenza di genere per prevenire e rieducare. A Scafati, cittadina cuscinetto tra il territorio napoletano e quello salernitano, il prossimo 24 marzo, si terrà un confronto pubblico in cui i paesi degli ambiti territoriali affronteranno la tematica con esperti del settore. A partire dalle ore 9:00, dunque, l’Aula Consiliare della Biblioteca Comunale Francesco Morlicchio diventerà un laboratorio di analisi e proposte. Il focus della mattinata, dal titolo “Approcci integrati e multidisciplinarità nei processi di rieducazione negli autori di... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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