Villa e Forest ancora in rotta di collisione mentre Friburgo e Celta Vigo ottengono vittorie impressionanti

Aston Villa e Nottingham Forest continuano a essere in corsa per una semifinale di Europa League, dopo le vittorie ottenute nelle partite di questa sera. Villa ha battuto il suo avversario con un risultato convincente, mentre Forest ha conquistato una vittoria importante in trasferta. Nel frattempo, Friburgo e Celta Vigo hanno ottenuto risultati notevoli nelle rispettive sfide, portando avanti il loro cammino nel torneo.

2026-03-20 00:54:00 Giorni caldissimi in redazione! Aston Villa e Nottingham Forest restano in corsa per una semifinale di Europa League tutta inglese dopo le vittorie contrastanti stasera. Il Villa supera facilmente il Lille 2-0 al Villa Park e completa il trionfo complessivo per 3-0: i gol di John McGinn e Leon Bailey si rivelano decisivi per gli uomini di Unai Emery. Il Forest è stato spinto molto più forte, vincendo ai calci di rigore a Midtjylland dopo il trionfo per 2-1 della notte. Nicolas Dominguez e Ryan Yates hanno segnato per il Forest portandoli in controllo solo per Martin Erlic che ha portato il risultato sul 2-2 complessivo.... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Il Lione di Fonseca va a casa in Europa League (un altro osannato dai giornalisti) Portatissimo dai capiscer, perde in casa col Celta Vigo. Dopo la serie di tredici vittorie consecutive, non vince da sette partite. https://www.ilnapolista.it/2026/03/il-lione-di-fonsec - facebook.com facebook