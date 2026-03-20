Durante il weekend di volo con gli sci a Vikersund, Andrea Campregher, iscritto come apripista, ha subito una caduta traumatica durante uno dei salti nel pomeriggio di giovedì 19 marzo. La scena è stata ripresa in un video che mostra l’impatto violento del atleta con la neve, lasciando i testimoni increduli per l’accaduto. Nessuna informazione aggiuntiva sulle sue condizioni è stata resa nota.

Andrea Campregher, iscritto come apripista al weekend di volo con gli sci di Vikersund, è stato vittima di una spaventosa caduta durante uno dei salti effettuati nel pomeriggio di giovedì 19 marzo. Il ventiquattrenne azzurro, nel tentativo di realizzare il record italiano, si è letteralmente ribaltato in volo, impattando violentemente con il suolo. Il ventiquattrenne veneto trapiantato in Trentino è stato prontamente soccorso e non ha mai perso conoscenza, venendo prontamente trasportato all’ospedale di Drammen per accertamenti. Secondo le prime informazioni, l’azzurro avrebbe riportato la frattura di una vertebra e la lussazione di una scapola. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - VIDEO salto con gli sci, spaventosa caduta di Andrea Campregher nel tentativo di record italiano a Vikersund

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