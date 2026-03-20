VIDEO & FOTO Progetto ‘Ready to play’ l’ex calciatore Di Canio agli studenti | Inseguite i vostri sogni

L’ex calciatore Paolo Di Canio ha visitato due scuole a Benevento, incontrando gli studenti all’interno del progetto ‘Ready to play’. Durante gli incontri, Di Canio ha incoraggiato i giovani a seguire i propri sogni, condividendo esperienze della sua carriera calcistica. Le visite sono state accompagnate da foto e video, documentando il momento di confronto tra l’atleta e gli studenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Doppia tappa beneventana per l’ex calciatore Paolo Di Canio che è stato ospite del plesso San Modesto in via Palermo e poi si è recato alla scuola secondaria “Bosco Lucarelli” per incontrare gli studenti nell’ambito del progetto Progetto nazionale “Ready to play” promosso dalla Federazione Italiana Pentathlon Moderno che mira ad avvicinare i più giovani allo sport, attraverso il gioco e l’attività fisica, promuovendo lo spirito di squadra, il rispetto per le regole e la passione per il movimento. L’attuale commentatore di Sky Sport è apparso a totale suo agio nella veste di testimonial del progetto ed è stato sommerso dall’affetto dei piccoli alunni con i quali è entrato subito in grande empatia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO & FOTO/ Progetto ‘Ready to play’, l’ex calciatore Di Canio agli studenti: “Inseguite i vostri sogni” Articoli correlati “Bosco Lucarelli”, domani ospite Paolo Di Canio per il progetto ‘Ready to play’Tempo di lettura: < 1 minutoSarà l’ex-calciatore ed allenatore Paolo Di Canio a presentare domani, 20 Marzo 2026, presso l’Istituto Comprensivo “G. Abitro picchiato dal genitore: "Il mio messaggio di fair play agli studenti"Educazione e comprensione verso i direttori di gara, che in quanto esseri umani possono essere portati a commettere errori.