Vicesindaco Ischia si dimette due consiglieri FdI passano all’opposizione

Il vicesindaco di Ischia si è dimesso, mentre due consiglieri di Fratelli d’Italia hanno deciso di passare all’opposizione. La decisione ha causato uno strappo nella maggioranza di centrodestra che amministra il comune, portando a un cambiamento nella composizione politica dell’ente. La notizia è stata confermata nelle ultime ore e rappresenta un punto di svolta nelle dinamiche politiche locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Strappo nella maggioranza di centrodestra che governa Ischia Porto, comune capoluogo dell’isola verde, dove Ida De Maio ha rassegnato le dimissioni dalla carica di vice sindaco mentre i consiglieri comunali Pasquale Balestrieri ed Antonio Mazzella sono passati all’opposizione. In un documento indirizzato al sindaco Enzo Ferrandino ed al prefetto di Napoli i tre, eletti nella coalizione che ha vinto le amministrative del 2022 e che circa due mesi fa avevano costituito in consiglio il gruppo di Fratelli d’Italia, spiegano che alla base della decisione c’è il mancato coinvolgimento nell’azione di governo cittadino nonostante ripetute richieste di partecipazione attiva al mandato amministrativo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vicesindaco Ischia si dimette, due consiglieri FdI passano all’opposizione Articoli correlati Turbolenze in maggioranza, si dimette il vicesindaco Manca: “Fulmine a ciel sereno”È il commento della sindaca di Monteroni di Lecce, Mariolina Pizzuto, dopo aver ricevuto la lettera col passo indietro del suo vice: “Proseguiamo... Terremoto a Sabaudia: il vicesindaco Secci si dimette. Indagato per l’assegnazione dei chioschi sulla spiaggiaIl terremoto politico che sta scuotendo Sabaudia raggiunge il suo apice con un gesto drastico alla vigilia di un passaggio giudiziario cruciale. Una selezione di notizie su Vicesindaco Ischia Ischia, Ida De Maio si dimette da vicesindaco: Balestrieri e Mazzella all’opposizioneLo strappo più volte annunciato è adesso ufficiale. Con un documento protocollato pochi minuti fa i consiglieri comunali del gruppo di Fratelli d'Italia Anton ... ilgolfo24.it Si dimette vicesindaco di Proserpio (CO), battibeccò con Salvini in spiaggiaSecondo quanto riporta l'Ansa, si e' dimessa dopo essere stata sfiduciata il vicesindaco di Proserpio (Como) protagonista di un battibecco sulle spiagge di Milano Marittima con il segretario della ... affaritaliani.it