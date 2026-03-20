Il portiere del Tottenham, coinvolto in una partita contro il Forest, dovrà sottoporsi a un intervento per un’ernia a Londra. La società ha diffuso un comunicato ufficiale che conferma il forzato stop dell’atleta, che salterà le prossime partite fino all’intervento. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo ai tempi di recupero o alle modalità dell’intervento.

Inter News 24 Vicario, il portiere del Tottenham, obiettivo di mercato dell’Inter, sarà operato a Londra: il comunicato ufficiale. L’ Inter di Cristian Chivu osserva con grande attenzione gli sviluppi da Londra, dove l’obiettivo di mercato numero uno per la porta nerazzurra sta vivendo un momento complicato. È ora ufficiale: Guglielmo Vicario si sottoporrà a un intervento chirurgico per un’ernia la prossima settimana. La notizia, confermata dal Tottenham sui propri canali social, spiega il motivo dell’esclusione del portiere azzurro dai convocati del CT Gennaro Gattuso per i play-off mondiali. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Vicario, stop forzato a Londra: le ultime. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Vicario, stop forzato a Londra: intervento per l’ernia dopo la sfida col Forest. Il comunicato ufficiale

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