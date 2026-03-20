Viale Europa | buche mortali Reggio chiede opere definitive

Il viale Europa a Reggio Calabria è al centro di una situazione critica a causa di numerose buche che si sono formate nel tratto vicino al civico 83. Le recenti piogge hanno peggiorato le condizioni della strada, creando pericoli per automobilisti, motociclisti e pedoni che transitano nell'area. La città ha chiesto interventi definitivi per mettere fine a questa emergenza.

Il viale Europa a Reggio Calabria si trova al centro di una crisi di sicurezza immediata. Numerose buche, aggravate dalle piogge recenti, minacciano automobilisti, motociclisti e pedoni nella zona del civico 83. I residenti richiedono un intervento definitivo che vada oltre le riparazioni provvisorie. La situazione è precipitata dall’azione combinata dell’usura stradale e delle condizioni meteorologiche avverse. Le autorità locali affrontano la pressione pubblica per passare da soluzioni tampone a lavori strutturali permanenti. La responsabilità legale dell’amministrazione comunale è già stata sollevata dai cittadini come conseguenza potenziale di incidenti gravi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viale Europa: buche mortali, Reggio chiede opere definitive Articoli correlati Qualiano, allarme sicurezza in Viale Europa: tra buche e pali abbattutiViabilità a rischio tra buche profonde e pali mai ripristinati: l’appello dei residenti per un intervento urgente QUALIANO – Il degrado stradale... Leggi anche: Buche come crateri, chiuso viale Gorizia