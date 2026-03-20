Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 20 | 25

Alle ore 20:25 del 20 marzo 2026, Astral ha diffuso nuovi aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio attraverso il servizio Astral infomobilità. La piattaforma fornisce informazioni in tempo reale su eventuali disagi, deviazioni e condizioni del traffico nella zona. L’obiettivo è aggiornare gli utenti su quanto accade sulle strade principali e sui percorsi alternativi disponibili.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apertura e trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli la circolazione rallentata a causa di guasto alla linea nei pressi di Caserta i treni alta velocità viaggiano con ritardi fino a 30 minuti riguardo al traffico circolazione rientrata nella norma lungo la rete viaria chiude residue sono ancora presenti sulla Salaria tra l'aeroporto del della tangenziale est in direzione del centro ricordiamo che su questo tratto si transita su carreggiata ridotta per lavori in corso è sempre con riferimento ai cantieri TV sulla A1 dalle 22 di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 20:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 20:25Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare in carreggiata esterna con le Veline la Roma Fiumicino e... Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 20:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio in tour e trasporto ferroviario sulla... Una raccolta di contenuti su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 16:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10. Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com Regione Marche. . A Macerata, è stato inaugurato e aperto al traffico il nuovo sottopasso di via Roma, un'infrastruttura all’avanguardia che manda definitivamente in pensione il vecchio passaggio a livello e che rappresenta il successo di una complessa sin - facebook.com facebook