Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 20 marzo 2026, Astral ha diffuso nuovi aggiornamenti in tempo reale sulla situazione della viabilità a Roma e nel Lazio. Il servizio Astral Infomobilità fornisce informazioni aggiornate sui percorsi e eventuali disagi, offrendo ai cittadini un quadro preciso delle condizioni del traffico nella zona. Si tratta di un sistema di comunicazione che permette di monitorare la situazione in modo costante.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma Sud a seguito della presenza di un veicolo in panne da poco rimosso Ci sono code residue tra il casello di Roma Sud Monte Porzio Catone in direzione Napoli ci siamo sulla carreggiata esterna del raccordo anulare dove a causa di un incidente ci sono incolonnamenti a partire dall'uscita di via Prenestina fino allo svincolo per la Tiburtina incidente che provoca Inoltre difficoltà di immissione sullo stesso raccordo per i veicoli provenienti dal tratto Urbano della A24 con code a partire da torcere verso lo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 19:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo ad andare a controllare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma è Roma sud e mentre... Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare code a tratti per... Approfondimenti e contenuti su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 16:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10. Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com Regione Marche. . A Macerata, è stato inaugurato e aperto al traffico il nuovo sottopasso di via Roma, un'infrastruttura all’avanguardia che manda definitivamente in pensione il vecchio passaggio a livello e che rappresenta il successo di una complessa sin - facebook.com facebook