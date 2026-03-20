Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 del 20 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Il servizio fornisce informazioni riguardanti le condizioni del traffico e eventuali ostacoli lungo le principali strade della regione. Le notizie vengono aggiornate costantemente e distribuite attraverso i canali ufficiali di Astral infomobilità.

Astral infomobilità nuovi aggiornamento in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma Sud a causa di un veicolo in panne Ci sono code per 10 km tra il casello di Roma sud San Cesareo verso Napoli sul tratto interessato si circola su una corsia proseguendo sulla A1 verso Napoli segnalato anche un incidente tra Valmontone e Colleferro anche qui raccomandiamo prudenza ci spostiamo sulla Pontina dove sempre incidente Ci sono code tra il bivio per via Laurentina & via dei rutuli in direzione di Latina Vediamo la situazione sul raccordo al momento abbiamo coda in carreggiata interna uscite Cassia bis... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 19:10 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 19:10Astral infomobilità servizio della regione Lazio ha un incidente sulla A1 Roma Napoli tra Colleferro e Anagni direzione Napoli prestare attenzione... Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare con la tratti per... Contenuti e approfondimenti su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 16:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10. Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com Regione Marche. . A Macerata, è stato inaugurato e aperto al traffico il nuovo sottopasso di via Roma, un'infrastruttura all’avanguardia che manda definitivamente in pensione il vecchio passaggio a livello e che rappresenta il successo di una complessa sin - facebook.com facebook