Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 20 marzo 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità della regione Lazio e di Roma. Il servizio di infomobilità fornisce notizie sulla situazione del traffico e eventuali disservizi sulla rete stradale e delle principali vie della capitale. Le informazioni vengono trasmesse tramite il sistema Astral infomobilità, che monitora costantemente le condizioni della viabilità locale.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un attenzione perché in viaggio sulla diramazione Roma Sud a causa di un veicolo in panne Ci sono code per 8 km tra Monte Porzio Catone il bivio per Roma Sud in direzione Napoli sul tratto interessato si circola su una sola corsia proseguendo sulla A1 verso Napoli segnalato anche un incidente tra Valmontone e Colleferro anche qui raccomandiamo prudenza ci portiamo sulla Pontina dove sempre per incidente Ci sono code tra il bivio per via Laurentina & via dei rutuli in direzione di Latina vediamo quindi la situazione sul raccordo al... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 18:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 18:40Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo ad andare a controllare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma è Roma sud e mentre... Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 18:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo subito con lunghi in... Una raccolta di contenuti su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 16:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10. Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com Regione Marche. . A Macerata, è stato inaugurato e aperto al traffico il nuovo sottopasso di via Roma, un'infrastruttura all’avanguardia che manda definitivamente in pensione il vecchio passaggio a livello e che rappresenta il successo di una complessa sin - facebook.com facebook