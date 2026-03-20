Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 18 | 10

Alle ore 18:10 del 20 marzo 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella Regione Lazio tramite il servizio Astral infomobilità. Le informazioni in tempo reale riguardano le condizioni del traffico e eventuali disagi sulla rete stradale della zona. Il servizio fornisce dati aggiornati per aiutare gli automobilisti a pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un dito l'attenzione perché in viaggio sulla diramazione Roma Sud a causa di un veicolo in fiamme al momento il traffico è bloccato tra Monte Porzio Catone e il bivio per Roma su in direzione Napoli ci spostiamo sulla Pontina dove a seguito di un incidente ci sono incolonnamenti tra il bivio per via Laurentina & via dei rutuli in direzione di Latina Ma che qui comandiamo prudenza e Vediamo la situazione sul raccordo al momento abbiamo coda in carreggiata interna tra le uscite cazzi e Salaria più avanti tra Bufalotta e La Rustica in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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