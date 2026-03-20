Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 del 20 marzo 2026, la Regione Lazio ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma attraverso il servizio Astral Infomobilità. Questa piattaforma fornisce informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico e eventuali disagi in città. L’aggiornamento, disponibile al pubblico, consente di conoscere lo stato delle strade e di pianificare gli spostamenti di conseguenza.

Astral infomobilità aggiornamento in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli a causa di un incidente avvenuto nei pressi del chilometro 623 Ci sono rallentamenti tra Ferentino e Frosinone verso Napoli un altro incidente rallenta il traffico sulla Pontina tra via dei rutuli è il bivio per via Laurentina in direzione Roma anche qui raccomandiamo la dovuta Attenzione ci spostiamo poi sul Raccordo Anulare dove ci sono code in carreggiata interna tra le uscite cazzi e salariati e più avanti tra Bufalotta e La Rustica in esterna code a tratti a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana verso lo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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