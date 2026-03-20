Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 16 | 25

Da romadailynews.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 16:25 del 20 marzo 2026, la regione Lazio ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità di Roma attraverso il servizio Astral infomobilità. L'informazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali variazioni in tempo reale nella capitale, fornendo dati utili a chi si sposta in città. Il servizio si propone di offrire aggiornamenti immediati per facilitare la mobilità dei cittadini e dei pendolari.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 roma-napoli a seguito di un incidente da poco rimosso nei pressi del chilometro 603 permangono code tra Colleferro e Anagni verso Napoli un altro incidente rallenta il traffico sul tratto Urbano della A24 tra la tangenziale est Portonaccio Verso il raccordo e ci sentiamo proprio sul raccordo dove sempre per incidente ci sono incolonnamenti in giornata interna tra le uscite Prenestina e Tuscolana proseguendo un interna code qui per traffico intenso tra Cassia e salari e più avanti tra Bufalotta in Roma Teramo in che busta si... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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