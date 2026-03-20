Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 16 | 25

Alle 16:25 del 20 marzo 2026, la regione Lazio ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità di Roma attraverso il servizio Astral infomobilità. L'informazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali variazioni in tempo reale nella capitale, fornendo dati utili a chi si sposta in città. Il servizio si propone di offrire aggiornamenti immediati per facilitare la mobilità dei cittadini e dei pendolari.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 roma-napoli a seguito di un incidente da poco rimosso nei pressi del chilometro 603 permangono code tra Colleferro e Anagni verso Napoli un altro incidente rallenta il traffico sul tratto Urbano della A24 tra la tangenziale est Portonaccio Verso il raccordo e ci sentiamo proprio sul raccordo dove sempre per incidente ci sono incolonnamenti in giornata interna tra le uscite Prenestina e Tuscolana proseguendo un interna code qui per traffico intenso tra Cassia e salari e più avanti tra Bufalotta in Roma Teramo in che busta si... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 16:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 20:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per chiamo da raccordo anulare carreggiata interna... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove in carreggiata... Tutti gli aggiornamenti su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 16:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10. Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com Regione Marche. . A Macerata, è stato inaugurato e aperto al traffico il nuovo sottopasso di via Roma, un'infrastruttura all’avanguardia che manda definitivamente in pensione il vecchio passaggio a livello e che rappresenta il successo di una complessa sin - facebook.com facebook